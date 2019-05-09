صحيفة إماراتية تؤكد حرص قيادة الدولة على استذكار جهود المؤسسين الأوائل

أكدت صحيفة إماراتية، حرص قيادة الدولة خلال لقاءاتها المستمرة على استذكار جهود المؤسسين الأوائل وتضحياتهم في سبيل بناء الوطن، وبناء الإنسان وتوفير السبل كافة لدعمه ورعايته وتمكينه وإسعاده، والتأكيد على صون مكتسبات الوطن وترسيخ أركان دولة الاتحاد.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - أن لقاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإخوانه أصحاب السمو الحكام والشيوخ، في شهر الخير، يأتي ليؤكد التعاون وقيم التآلف والمحبة والخير المتأصلة لدى شعب الإمارات، وتوحيد الجهود ليبقى وطننا آمناً مستقراً وعزيزاً قوياً منيعاً.

وأشارت إلى أن مشهد اللقاء بين القادة، يخبرك الكثير عن الولاء والانتماء والأخوة، والوقوف صفاً واحداً في سبيل تجاوز أي تحد، والذود عن الوطن بالأرواح، ويعكس ما جبل عليه الشعب الإماراتي الذي يحب قيادته ويفديها ويفتديها.

وذكرت أن لقاءات القادة، جزء من إرث الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتهجه في مسيرة بناء الدولة وتثبيت أركانها وانطلاقها نحو المستقبل، وإكسابها القوة والإرادة لصون منجزاتها، ويستمر قادتنا على هذا النهج، ترسيخاً لمبادئ المؤسسين الأصيلة، وتعزيزاً للقيم الإنسانية النبيلة بين أبناء الدولة.

وأضافت في الختام أنه في لقاءات القادة، يستعرضون ما أنجزه وسينجزه الوطن حتى أصبح معلماً حضارياً وإنسانياً ومطمحاً لكل من ينشد السعادة، وما قدمه أبناؤه عبر المسيرة المباركة، من تضحيات في سبيل تعزيز مبادئ الإمارات القائمة على نصرة الحق وتحصين الوطن بجدار من المحبة والتعايش والتسامح