صرصور يتجول على كتف الرئيس الفيليبيني

اسماء السيد - مانيلا: غالبا ما تحتوي خطابات الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي على تصريحات قوية وغير متوقعة، لكن المفاجأة هذه المرة جاءت بعدما راح صرصور يتجول على كتف الزعيم أثناء إلقائه خطابا انتخابيا.
وظهر هذا الصرصور على كتف دوتيرتي بعدما كان الأخير يعدد فضائل المرشحين الذين سماهم للمشاركة في انتخابات نصف الولاية التي تجرى الاسبوع المقبل خلال حملة انتخابية مساء الأربعاء.
وحاول أحد مساعديه التخلص من هذه الحشرة بواسطة بعض الصحف، لكنه لم يفلح، فنقلت القناة الحكومية التصوير إلى ناحية الجمهور الذي بدا مبتسما ومرتبكا في الوقت نفسه في مدينة بوهول في وسط البلاد.
وقال دوتيرتي الذي كان يقترب من نهاية خطابه الذي استمر حوالى 90 دقيقة، ممازحا أن الحشرة تنتمي إلى الحزب المعارض.
وسارع منتقدو دوتيرتي إلى "تويتر" للسخرية من "مقابلته" مع الصرصور، الذي بدا في كثير من الأحيان وهو يهرب رافضا النزول عن كتفه.
ويخوض دوتيرتي حملته الانتخابية لحشد التأييد لمرشحيه في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل ويتم التنافس فيها على 18 ألف مقعد تراوح بين مجالس محلية ومجلس الشيوخ.
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