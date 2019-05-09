بوتين يدعو لمنظومة أمن عالمية موحدة

اسماء السيد - في عرض عسكري ضخم فيه من معنى استعراض العضلات والقوة الكثير، احتفلت روسيا، يوم الخميس، بالذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وفي كلمة ألقاها خلال العرض العسكري، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دروس الحرب العالمية الثانية لا تزال ذات أهمية، ودعا المجتمع الدولي لإقامة منظومة أمن موحدة لمواجهة التهديدات المشتركة.

وقال بوتين: "مع مرور السنوات، ندرك أكثر فأكثر القوة الأخلاقية والقيمة الأبدية للنصر العظيم الذي حققه شعبنا، والذي أنقذ وطننا ووفر سندا وأملا للبشرية جمعاء، وبات محررا أساسيا لشعوب أوروبا".

ووصف الرئيس الروسي بوتين يوم النصر بأنه "يوم فخرنا وحزننا، يوم شكرنا اللامحدود لحماة الوطن الذين دحروا النازية".

وحذر بوتين من وجود محاولات في بعض الدول تستهدف تحريف حقيقة الحرب وتعظيم أتباع النازية، مضيفا أن "واجبنا المقدس الدفاع عن ذكرى الأبطال الحقيقيين للحرب الوطنية العظمى".

دروس الحرب

وأكد أن دروس تلك الحرب لا تزال ذات أهمية اليوم، ومشيرا إلى أن روسيا ستمضي قدما في تعزيز قدراتها الدفاعية. ودعا الرئيس الروسي المجتمع الدولي لإقامة منظومة أمن موحدة لمواجهة التهديدات القائمة، مؤكدا انفتاح روسيا على التعاون "مع كل من هو مستعد للتصدي للتطرف والإرهاب".

وقال بوتين: " جنود بلادنا لم يدخروا حياتهم من أجل حريتها، فهم حاربوا وقاموا من أجل مستقبل السلم العالمي ومستقبل كل واحد منا".

وأضاف بوتين: " لن ننسى أبدا شجاعة هؤلاء الجنود وتضحياتهم الباهظة وننحني لهم إجلالا على كل ما قدموه للبلاد ولنا في سبيل عيش حر وسلام حقيقي".

وتابع: " الأجداد والأزواج والأخوة والأخوات والزملاء من الجنود والأقارب والأصدقاء نحن نحزن على قدامى المحاربين الذين لم يعودوا معنا".

وشارك في الاستعراض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء في موسكو، أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية، وأكثر من 132 آلية عسكرية و74 طائرة ووحدات من القوات التابعة للوزارات الأخرى المسؤولة عن الأمن الوطني.

الدبابة "تي 34-5"

وتقدمت العرض العسكري الدبابة "تي 34-5"، باعتبارها رمزا للنصر على ألمانيا النازية، ستسير في مقدمة المعدات الحربية المشاركة في الاستعراض العسكري الذي يقام يوم 9 مايو، في الساحة الحمراء بموسكو، بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية.

كما سارت عربات "تيغر-إم" المدرعة المزودة بمنظومة "كورنيت" المضادة للدبابات، وكذلك عربات "تايفون-كا" المدرعة، وناقلات الأفراد المدرعة "بي تي أر-82 آ" ودبابات "أرماتا"، وعربات المشاة القتالية والحديثة "كورغانيتس" و"بي إم بي-3".

دفاعات جوية

أما الدفاعات الجوية، فمثلتها في الساحة الحمراء منظومات "إس-400" و"بانتسير" و"بوك-إم2" و"تور-إم 2". كما سارت منظومات "إسكندر-إم" التكتيكية، وراجمات الصواريخ "سميرتش"، ومنظومات "يارس" للصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات.

ومن بين طائرات ومروحيات القوات الجوية التي حلقت في سماء الساحة الحمراء: مقاتلات "سو-35 إس"، "سو-30 إس إم"، "تو-34"، "ميغ-29 إس إم تي"، القاذفات الاستراتيجية "تو-160" و"تو-95 إم إس" ومروحيات "مي-26"، "مي-8"، "مي-28 إن"، "كا-52" و"مي-24".