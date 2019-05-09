الامير هاري وميغن مركل أسميا ابنهما أرتشي

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أطلق الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل اسم أرتشي على ابنهما الذي التقى الملكة إليزابيث الثانية.
وجاء في بيان صادر عن قصر باكينغهام "يسر دوق ودوقة ساسكس أن يعلنا أنهما سميا أبنهما أرتشي هاريسون" موضحا أن الاسم الكامل للطفل هو "أرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور". واختار الزوجان عدم إطلاق أي لقب على طفلهما.
وقد عرض الزوجان على حسابهما على "إنستغرام" صورة بالأسود ألأبيض تظهر الملكة إليزابيث الثانية وزوجها دوق ادنبره ينظران مبتسمين إلى المولود الجديد فيما تحمله والدته. وقد وقف إلى جانب ميغن ماركل زوجها الأمير هاري والدتها دوريا راغلاند.
وفاجأ اختيار اسم أرتشي وهو اختصار لارتشيبالد المراهنين الذين كانوا يتوقعون آرثر وألكسندر وجيمس. والاسم من أصل جرماني ويعني "الجريء" أو "الشجاع". وقد زادت شعبية هذا الاسم في السنوات الأخيرة في إنكلترا وويلز وفق مكتب الاحصاءات الوطني.
أما هاريوسن فيعني "ابن هاري".
وولد الطفل فجر الاثنين وبلغ وزنه 3,260 كيلوغراما وهو السابع في ترتيب خلافة العرش.
شاهد أيضا.. الإعلان الرسمي عن ولادة ثامن أحفاد الملكة إليزابيث
من Euronews Arabia
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شاهد: الإعلان الرسمي عن ولادة ثامن أحفاد الملكة إليزابيث
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.