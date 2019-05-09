الامير هاري وميغن مركل أسميا ابنهما أرتشي

دبي - بواسطة محمد فارس © دومينيك ليبينسكي الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل يقدمان ابنهما أرتشي هاريسون في سانت جورح هال في قصر ويندسور في الثامن من أ]ار/مايو 2019

أطلق الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل اسم أرتشي على ابنهما الذي التقى الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكينغهام "يسر دوق ودوقة ساسكس أن يعلنا أنهما سميا أبنهما أرتشي هاريسون" موضحا أن الاسم الكامل للطفل هو "أرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور". واختار الزوجان عدم إطلاق أي لقب على طفلهما.

وقد عرض الزوجان على حسابهما على "إنستغرام" صورة بالأسود ألأبيض تظهر الملكة إليزابيث الثانية وزوجها دوق ادنبره ينظران مبتسمين إلى المولود الجديد فيما تحمله والدته. وقد وقف إلى جانب ميغن ماركل زوجها الأمير هاري والدتها دوريا راغلاند.

وفاجأ اختيار اسم أرتشي وهو اختصار لارتشيبالد المراهنين الذين كانوا يتوقعون آرثر وألكسندر وجيمس. والاسم من أصل جرماني ويعني "الجريء" أو "الشجاع". وقد زادت شعبية هذا الاسم في السنوات الأخيرة في إنكلترا وويلز وفق مكتب الاحصاءات الوطني.

أما هاريوسن فيعني "ابن هاري".

وولد الطفل فجر الاثنين وبلغ وزنه 3,260 كيلوغراما وهو السابع في ترتيب خلافة العرش.

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من Euronews Arabia