رئيسة وزراء بريطانيا: يمكنني فعل «ريمونتادا» في البريكست على طريقة ليفربول

قارنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نفسها مع نادي ليفربول لكرة القدم، قائلة إنه يمكنها فعل ريمونتادا قوية لإنجاز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة ذا الجارديان البريطانية.
وردت تيريزا ماي على اقتراح من زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن بأن عليها أن تستلهم الفوز الذي حققه ليفربول على برشلونة في لقاء العودة الذي انتهى برباعية نظيفه ليصعد بعدها إلى نهائي دوري الأبطال.
وقال كوربن: «في ضوء الأداء المذهل لفريق ليفربول الليلة الماضية، ربما يمكن لرئيسة الوزراء أن تأخذ بعض النصائح من يورجن كلوب حول كيفية الحصول على نتيجة جيدة في أوروبا.»
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