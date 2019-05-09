شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالبرلمان: الرئيس حريص على إدخال الفرحة بمبادرة مصر بلا غارمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سعاد المصرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على لم شمل الأسرة المصرية فى كافة المناسبات، وأخرها مبادرة مصر بلا غارمات التى تؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بكل شرائح المجتمع المصرى.

وأضافت المصرى، أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات التى تهدف للتخفيف عن هذه الفئة من المجتمع المصرى مما كان سببا فى إدخال الفرحة على قلوبهم فى المناسبات المختلفة، ففى الشهور الأخيرة خروج عدد كبير من الغارمين وأخرهم دفعة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأشارت المصرى، أن المبادرات التى تطلقها القيادة السياسية تهدف للافراج عن هؤلاء بالإضافة للبحث عن فرص عمل وتوفير حياة كريمة لهم، وأن هذه المبادرات تعويضا لبعض الفئات عما يتحملونه من اعباء الحياة.

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