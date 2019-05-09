شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب البرلمان" تناقش موازنة هيئة استاد القاهرة.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استئناف الجلسات العامة المزمع عقدها، وذلك لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 عن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، عن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها المرتقبة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 عن المجلس القومى للرياضة، والمجلس القومي للشباب، ومشروعى خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 عن هيئة استاد القاهرة.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 عن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
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