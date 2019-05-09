أحمد قاسم
تراجع الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، عن تصريحاته التي تطاول فيها على المصريين واعتبر فيها المصريين من ضمن "الأعداء".
وقال الباكر، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية والموالية لنظام تميم بن حمد: "ما تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي من تصريحات حول عدم الترحيب ببعض الجنسيات اقتطعت من سياقها"، زاعمًا أنه كان يتحدث بشكل "عاطفي".
وأردف قائلا: "يعمل لدى الخطوط الجوية القطرية 750 موظفا بعضهم من كبار الموظفين من الجنسية المصرية".
وراح المسئول القطري...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن وصفهم بالأعداء.. مسئول قطري يعتذر للمصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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