الرئيس عون سلم ريتشارد أفكارا لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع سفيرة ​الولايات المتحدة الاميركية​ ​اليزابيت ريتشارد​ الاوضاع العامة في ​لبنان​ والعلاقات اللبنانية الاميركية.

وسلم الرئيس عون ريتشارد أفكارا لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

من جهة اخرى أكد الرئيس عون أمام وفد مجلس كنائس الشرق الاوسط أن "لبنان الأقدر على إدارة حوار الحضارات لأن معظم الحضارات انطلقت من الشرق، ولبنان ليس معبرا بل هو عقل لشرق وقلب لغرب".

ثم استقبل الرئيس عون رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

كما استقبل لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية برئاسة السيدة نورا جنبلاط التي وجهت دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور حفل افتتاح المهرجانات هذا الصيف.