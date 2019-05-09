هيئة التنسيق في حراك العسكريين المتقاعدين دعت لإعتصام مفتوح غدا

أعلنت هيئة التنسيق في حراك ​العسكريين المتقاعدين​ التعبئة العامة واستئناف التحركات المطلبية، وذلك بعد اجتماع اطلع فيه المجتمعون على المستجدات والمداولات. ودعت الهيئة العسكريين المتقاعدين وكافة عائلات العسكريين للنزول الى ​ساحة رياض الصلح​ غداً الساعة ١١، لتنفيذ ​اعتصام​ مفتوح على كافة الاحتمالات، تحت شعار شرف تضحية وفاء، ووحدة الحراك العسكري.

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