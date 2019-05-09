اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعةNorth-Caucasus Federal universityالروسيّة

وقّع رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ اتفاقية تعاون مع رئيسة جامعة North-Caucasus Federal university البروفسورة ألينا ليفيتسكايا وذلك بحضور مدير ​المركز الثقافي الروسي​ في ​بيروت​ فاديم زايتشيكوف ومنسقة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة زينب سعد. وتنص الاتفاقية على دعم تبادل ​الطلاب​ والأساتذة ودعم المشاريع البحثية المشتركة في مختلف المجالات العلمية التي تهمّ الطرفين. كما تهدف إلى وضع آليات تعاون في المشاريع الأوروبية المشتركة ضمن برامج Erasmus – Plus واتّفق المجتمعون على التواصل الدائم لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتطويرها.

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