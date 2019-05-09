اقرار مشروع قانون تسوية مخالفات البناء معدلا

اقرت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون تسوية مخالفات ​البناء​ المشروع معدلا على ان يعرض رئيس اللجنة النائب ​حسين جشي​ ما توصلت اليه اللجنة خلال الجلسات يوم الاثنين.

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