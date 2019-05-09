"الجهاد الإسلامي" وحزب الله استعرضا مواجهة أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان منسق العلاقات الخارجية في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، شكيب العينا، استقبل مسؤول "​حزب الله​" في منطقة صيدا، الشيخ زيد ظاهر، يرافقه علي الزينو، وذلك في مكتب الحركة في صيدا، بحضور مسؤول علاقات "حركة الجهاد" في مخيم عين الحلوة عمار حوران.

وهنأ الوفد "حركة الجهاد" بمناسبة الإنتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في معركة غزة الأخيرة مع الكيان الصهيوني، مثنياً على كلمة الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، على قناة الميادين، "حيث رسخ معادلة ردع جديدة مع العدو الصهيوني، متمثلة بأن أي عدوان جديد على الشعب الفلسطيني سوف يقابل برد قوي من قبل المقاومة، ولن يكون هناك مكان آمن داخل هذا الكيان الغاصب".

بدوره، أكّد العينا أن "المقاومة في تطور مستمر والإعداد جار على قدم وساق، وبأن حركة الجهاد الإسلامي ومعها قوى المقاومة سوف تعمل على مواجهة أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ما بات يعرف بصفقة القرن". واستعرض الجانبان الأحداث الأخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة، مشددين على "ضرورة العمل لوقف مثل هذه الأحداث التي تعرض أمن وأهالي المخيم إلى الخطر".