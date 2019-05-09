دورة تدريبية بالتعاون بين الأمانة العامة اللبنانية والأمانة العامة الفرنسية

نظمت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في ​لبنان​ دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع مديرة مدرسة الكوادر المرسلة التابعة للأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي في ​فرنسا​ ناتالي تريتياكو.

وتضمنت ​الدورة​ الاطلاع على خبرات التعاون مع العلمانيين في إدارة ​المدارس الكاثوليكية​ في فرنسا، وشارك فيها عدد من المرجعيات الكنسية وإداريون ومسؤولون عن المكاتب التربوية، وتضمنت مواضيع خاصة بكل من مكونات المدرسة.

واختتمت الدورة باجتماع مع ممثلي المرجعيات الأسقفية والرهبانية للاطلاع على خبرة المدارس الفرنسية بالتعاون مع العلمانيين وبمسألة انتدابهم للقيام بمهمة مدير أو مديرة المؤسسة التربوية.

وتمّ توقيع برتوكول تربوي بين مدرسة الكوادر المرسلة التابعة للأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي في فرنسا، ومركز التدريب والتنسيق التربوي العائد للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، وذلك من أجل مزيد من التعاون وتبادل الخبرات لجودة التعليم وحسن الإدارة ولتنشئة الأجيال الطالعة على القيم التي تعمل لها ​المؤسسات التربوية​ في لبنان وفرنسا.