بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الوضع بالشرق الأوسط والاتفاق النووي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، بحث مع أعضاء ​مجلس الأمن الروسي​ الوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة في ضوء قرار ​إيران​ وقف تنفيذها جزء من التزاماتها والوضع في ​الشرق الأوسط​"، معلناً أنه "تمت في الجلسة مناقشة الوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة وتناول اللقاء تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط".

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