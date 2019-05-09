"رايتس ووتش" تحمل الحوثيين مسؤولية مقتل 15 طفلا في صنعاء

حمّلت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، جماعة "​أنصار الله​" "مسؤولية مقتل 15 طفلا، بالعاصمة ​صنعاء​، إثر ​انفجار​ مستودع ​متفجرات​"، مشيرةً إلى أن "​الحوثيين​ قاموا بتخزين مواد متفجرة في مستودع بأحد المناطق السكنية؛ ما أسفر عن مقتل 15 طفلا على الأقل، إثر انفجار المستودع الشهر الماضي".

ولفتت إلى أن "الانفجار الهائل أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 100 شخص بينهم أطفال وبالغين، في حي سعوان السكني بصنعاء"، مشيرةً إلى أنه "أدى قرار الحوثيين بتخزين مواد متفجرة قرب المنازل و​المدارس​، رغم الخطر المتوقع أن يصيب المدنيين، إلى مقتل وإصابة العشرات من أطفال المدارس والبالغين".

وأشارت إلى أنه "على الحوثيين التوقف عن التستر على ما حدث في حي سعوان والبدء ببذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم".