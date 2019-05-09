المرصد السوري: الجيش السوري يسيطر على معقل للمسلحين قرب إدلب

سيطرت قوات النظام على بلدة استراتيجية قرب محافظة ادلب في شمال غرب ​سوريا​، شكّلت معقلاً لفصائل ارهابية استهدفت دورياً قاعدة جوية قريبة للقوات الروسية في حميميم، وفق ما أعلن ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​.

ويتعرض الريف الجنوبي ل​محافظة إدلب​ مع الريف الشمالي لمحافظة حماة المجاورة، لقصف كثيف منذ نهاية الشهر الماضي، يشنّه ​الجيش السوري​ مع ​موسكو​، رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأفاد المرصد لوكالة فرانس برس عن سيطرة "قوات النظام على بلدة قلعة المضيق صباح الخميس بعد قصف مكثّف ليلاً أدى الى انسحاب مقاتلي" الفصائل فجراً.

وتعد البلدة، "المعقل الرئيسي ل​هيئة تحرير الشام​ وفصائل اسلامية في ​ريف حماة​ الشمالي الغربي".