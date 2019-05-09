الخارجية الإيرانية: العقوبات على قطاع المعادن في إيران تخالف الأعراف الدولية

اعتبرت وزارة الخارجية ال​إيران​ية ان "العقوبات على قطاع المعادن في إيران تخالف الأعراف الدولية"، محملة واشنطن مسؤولية خسائرها جراء العقوبات على قطاع التعدي.

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