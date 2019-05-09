بايدن يتعهد بعدم الإساءة لأي منافس رئاسي ديمقراطي

تعهد نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​، وأحد المرشحين الديمقراطيين في ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة، بألا يقول كلاما يسيئ لأي مرشح ديمقراطي آخر، مشيراً إلى "ضرورة إعادة الكرامة إلى منصب الرئاسة".

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