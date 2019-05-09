كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 3 أشخاص بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "داعش"، على بلدة جنوبى ليبيا، اليوم الخميس.

وتصدىتقوات "الجيش الوطنى الليبى"، لهجوم المسلحين، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 أشخاص من سكان البلدة شاركوا فى صد الهجوم.

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وذكرت مواقع إخبارية محلية، أمس الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الجيش الوطنى الليبي" والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى فى شارع الخلاطات ومنطقة الكحيلى بعين زارة وفى منطقة خلة الفرجان، جنوبى طرابلس.