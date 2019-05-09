كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: روسيا تجهز "جيش من الأطفال المسلحين" للمشاركة فى عروض عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتم تعليم الأطفال الذين تبلغ متوسط أعمارهم أربعة أعوام ويرتدون الزي العسكري الروسي، على المشاركة فى المسيرة التى تحمل "جيش الشباب الروسى-يونارميا" قبل أكبر عرض للقوات المسلحة الروسية اليوم الخميس.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنّ مجموعة الأولاد والبنات الصغار يحملون نماذج من بندقية "ام 16" الأمريكية، ويظهر المشهد على شريط فيديو أصبح منتشراً في روسيا وسط مزاعم بتزايد عسكرة البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضخم فيه حجم "يونارميا"بأعداد تصل إلى أكثر من نصف مليون شخص، والذي يشبهه النقاد بشباب هتلر في ألمانيا النازية التي تقدم تدريبات عسكرية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 عامًا.

وكانت المسيرة غير العادية لرياض الأطفال والأطفال في سن المدرسة الابتدائية من بياتيجورسك، حيث كان الأطفال يرتدون ملابس المشاة والطيارين والبحارة وقوات المدفعية والممرضات العسكرية.