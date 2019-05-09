كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة أيرلندا الشمالية تعتقل 4 في التحقيق بمقتل الصحفية ليرا ماكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة، التي تحقق في مقتل الصحفية ليرا ماكي، التي قُتلت برصاص القوات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية الشهر الماضي، 4 أشخاص.

وقالت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية، إن المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 و 38 و 51 قد تم اعتقالهم في لندنديري، اليوم الخميس، بموجب قانون الإرهاب، فيما يتعلق بالعنف في المدينة ليلة وفاة "ماكي".

قُتلت مكي، البالغة من العمر 29 عامًا، بينما كانت تراقب أعمال شغب في المدينة، والمعروفة أيضًا باسم ديري، في 18 أبريل.

وكانت قد قالت الجماعة شبه العسكرية المتمردة، - الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد -، التي تعارض عملية السلام في ايرلندا الشمالية، إن أعضائها قتلوها بالصدفة عندما أطلقوا النار على الشرطة.