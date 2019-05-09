كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشتملا عقوبة السجن 10 سنوات.. سنغافورة تمرر قانونا لمكافحة الأخبار المزيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مررت حكومة سنغافورة قانونًا لمكافحة "الأخبار المزيفة"، والذى تشتمل عقوبته القصوى بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشر معلومات مضللة في الوقت الذي يحذر فيه النشطاء وعمالقة التكنولوجيا من "التأثير المفزع على حرية الإنترنت".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، سيسمح مشروع القانون الجديد للوزراء بإجبار شركات التكنولوجيا على نشر تحذيرات بشأن أو إزالة محتوى تعتبره الحكومة مزيفًا.

وتتراوح العقوبات المفروضة على الأفراد بين غرامة تصل إلى 560،000 جنيه إسترليني إلى 10 سنوات خلف القضبان.

بينما تعرب شركات التواصل "جوجل وفيسبوك"عن "قلقها" من أن التشريع قد يذهب أبعد من اللازم، وفي الوقت نفسه حذرت جماعات حقوق الإنسان من "تأثير مخيف على حرية الإنترنت".