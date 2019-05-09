كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إبطال فوزه بالانتخابات.. رئيس بلدية اسطنبول يتعهد بثورة في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أكرم إمام أوغلو، الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول هذا الأسبوع، اليوم الخميس، إنه سيقود "ثورة" من أجل الديمقراطية بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل.

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وقال لوكالة فرانس برس: "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديموقراطية".

وتابع: "ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".