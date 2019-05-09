كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديلى ميل": علامات استفهام حول فشل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، الضوء على فشل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية فى اعتراض مئات الصواريخ التى أطلقتها حركتى حماس والجهاد الإسلامى الفلسطينيتين خلال موجة توترات الأيام الماضية

وزعمت حماس أنّه تم اختراق الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية الإسرائيلية بعد قصف إسرائيل بقرابة 700 صاروخ، مما أثار تساؤلات حول فعالية المنظومة.

وفي مطلع الأسبوع الجارى، تم إطلاق حوالي 690 صاروخًا على إسرائيل على مدار يومين، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ما يقرب من 200 شخص، لكنه من بين مئات القذائف التي أطلقت على البلاد، اعترضت القبة الحديدية 240 فقط، وفقًا لصحيفة هاآرتس.

والآن يتساءل خبراء الأمن في إسرائيل عن سبب عدم نجاح القبة الحديدية في اعتراض المزيد من المقذوفات التي أطلقت على أهداف مدنية.

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وتتباهى الجهاد الإسلامي والجناح العسكري لحركة حماس بتكتيكهما الجديد للتغلب على نظام الدفاع الإسرائيلي بهجوم الصواريخ.

وقال أبو عبيدة، المتحدث بإسم كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من خلال إطلاق "عشرات الصواريخ دفعة واحدة، حققت الجماعة النصر.

وكتب قائلاً: "نجحت كتائب القسام، بفضل الله، في التغلب على ما يسمى القبة الحديدية من خلال تبني تكتيك إطلاق العشرات من الصواريخ في ضربة واحدة.

"وأضاف أبو عبيدة "إن الكثافة العالية للنيران والقدرة التدميرية العظيمة للصواريخ التي أدخلت من قبل القسام نجحت في التسبب في خسائر كبيرة وتدمير للعدو."

كان عدد المدنيين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال اليومين الماضيين في نهاية الأسبوع أقل من واحد فقط خلال عملية "الحافة الواقية" لعام 2014 ، التي استمرت شهرين وشهدت الفصائل الفلسطينية تطلق 4500 صاروخ على المدن الإسرائيلية ، حسبما ذكرت جيروساليم بوست.