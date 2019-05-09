كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يلغى مناورات عسكرية ضخمة لسوء الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى يوم النصر العسكري السنوي فى "الساحة الحمراء"، أن البلاد ستواصل تعزيز قواتها المسلحة، وذلك رغم عدم إتمام مناورات ضخمة بسبب الطقس السيء.

وشاهد الرجل القوي في الكرملين المناورات التى تضم 13000 جندي وتم عرض أكثر من 130 قطعة من المعدات العسكرية عبر الساحة الحمراء.

وبالإشارة إلى معركة بلاده مع ألمانيا النازية، حذر بوتين حينئذٍ من أن دروس الحرب الماضية كانت ذات صلة مرة أخرى لأنه طرح قضية "ضمان القدرات العالية لقواتنا المسلحة".

ووفقاً لصحيفة "ددلى ميل"، أنه في وقت سابق، اضطر بوتين فى اللحظة الأخيرة لإلغاء مناورات عسكرية كبيرة فى الساحة الحمراء، وسط تحذيرات من سوء الاحوال الجوية ، وخلالها الذكرى 74 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا