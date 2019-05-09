كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملكة الأردن تؤدي العمرة مع فتيات يتامى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهي تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية

وفي الفيديو، بدت الملكة وهي تطوف في بيت الله الحرام في مكة المكرمة وسط مجموعة من النساء- فتيات أيتام وسيدات من عامة الشعب.

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وتعتبر سيدة الأردن الأولى، من أكثر النساء في العالم العربي، اهتماما بحقوق الطفل والمرأة.

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