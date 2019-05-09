كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: منظومة الاتحاد الأوربي لا تدعو للتفاؤل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية على انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة بين 23 و 26 مايو الجاري، قائلة في عدد اليوم الخميس، إن هذه الانتخابات ينقصها الحشد السياسي والشعبي "وهو ما يعكس ضعف التحمس للمشروع الأوروبي".

وتابعت الصحيفة أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات ستكون هي الأضعف في تاريخها"، وقال إنه من المنطقي في مثل هذه الأجواء أن "شيئاً بعينه يثير القلق، وهو الصعود المحتمل للتشكيلات المشككة في أوروبا".

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وحذرت الصحيفة من أن تداعيات هذا الصعود ستكون كارثية "حيث سيكون هذا الصعود في حالة حدوثه وكأنه طوربيد ينسف المشروع الأوروبي من الأصل".

وخلصت الصحيفة إلى أن "السيناريو لا يدعو للتفاؤل".