كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تهدد بتحويل مياه النهر عن باكستان بسبب "دعم الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النقل البحري والموارد المائية الهندي، نيتين جادكاري، اليوم الخميس، إن الهند تفكر فيما إذا كانت ستحول مياه الأنهار التي تتدفق إلى باكستان بسبب خيبة أملها لدعم إسلام أباد المستمر للإرهابيين.

وحسب تقرير لصحيفة "إنديا توداي"، تخطط الحكومة لتحويل المياه النهرية المتدفقة إلى باكستان إلى ولايات راجستان الهندية والبنجاب وهاريانا.

وأشار الوزير، إلى أن العلاقات السلمية شكلت أساس معاهدة إندوس للمياه لعام 1960، والتي تحول الهند من خلالها عددًا من الأنهار إلى باكستان.

Advertisements

وأضاف "جادكاري"، أن الهند ليست ملزمة باتباع معاهدة إندوس للمياه إذا لم تحافظ باكستان على روح الاتفاق.

وأوضح الوزير: "المياه تتجه إلى باكستان من ثلاثة أنهار، لا نريد إيقاف ذلك. لكن أساس معاهدة المياه بين الهند وباكستان كانت العلاقات السلمية والصداقة التي اختفت تمامًا. لذلك نحن لسنا ملزمين باتباع هذه المعاهدة".

وتابع: "تدعم باكستان الإرهابيين بشكل مستمر. إذا لم توقف باكستان الإرهاب، فلن يكون أمامنا أي خيار آخر سوى إيقاف مياه النهر إلى باكستان. لذلك بدأت الهند في دراستها داخليًا. ستذهب المياه إلى هاريانا وبنجاب وراجستان".

بموجب معاهدة إندوس للمياه، يتم تحويل جميع المياه من ثلاثة أنهار شرقية، رافي وسوتليج وبيز، التي يبلغ متوسطها نحو 33 مليون فدان، إلى الهند للاستخدام الحصري.