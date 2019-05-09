كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: لا تهديد من صاروخ كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن أيًا من الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية لم تصل إلى أي مكان بالقرب من الساحل الياباني.

وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، لسنا على علم بأي وضع قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الياباني".

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، من الواضح أن اليابان قللت من ردة فعلها على تجربة كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ يومي السبت والخميس حيث يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي، بشدة إلى تأمين قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.