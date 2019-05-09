الحكومة تصادق اليوم على مرسوم استفادة المواقع الإلكترونية من التصريح بالتصوير

يرتقب أن تصادق الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مشروع مرسوم يحدد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي، المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، الموجه إلى خدمة الصحافة الإلكترونية.

وحدد المشروع كيفيات الحصول على التصريح المذكور في أن يتقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السينمائي المغربي، وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق نموذج محدد.

ويودع الطلب مقابل وصل في مكتب ضبط المركز السينمائي المغربي، على أن يبت فيه داخل أجل 8 أيام من تاريخ توصله بالطلب، والبيانات المرفقة به، ويبلغ قرار الرفض، الذي يجب أن يكون معللا في العنوان المبين في طلب الحصول على التصريح.

وينص المرسوم على أن التصريح يجب أن يتضمن وجوبا مدة صلاحيته، وعنوان الصحيفة الإلكترونية، واسم مدير نشرها.

كما ينص المشروع على أن يعد المركز بشكل دوري لائحة بأسماء الصحف الإلكترونية، الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني.