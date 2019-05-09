رسمياً..زياش يقتنص معقده بالتشكيلة المثالية لنصف نهائي”تشامبيونز ليغ”

رفقة ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، تمكن حكيم زياش، لاعب فريق أياكس أمستردام من اقتناص مكانة ضمن التشكلية المثالية بإياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، والتي سجلت مفاجات غير متوقعة، بإقصاء الكتالوتي وسقوط الأياكس أمام ليفربول بهدف في الدقيقة الأخيرة.

لاعب المنتخب الوطني المغربي، وبالرغم من إقصاء الأياكس بدور نصف النهائي، إلا أنه قدم أداءً كبيراً مع المجموعة، وسجل ثاني الأهداف لصالح أياكس أمستردام، ليجاور ثلة من النجوم بالتشكيلة المثالية لهذا الدور بالمسابقة القارية.

وضمت التشكيلة أيضاً صاحب الثلاثية في مرمى الأياكس، البرازيلي لوكا مورا، من صفوف توتنهام، وديفوك أوريغي، الإسم الشاب بصفوف ليفربول والذي فاجئ برشلونة بـ”الأنفيلد” بإياب نصف النهائي.

أما عن باقي الأسماء الكروية، فقد جاءت كالاتي: