الحمى القلاعية تقتل.. الـ ONSSA تتعبؤ وتطلق حملة تلقيح 3 ملايين رأس من الأبقار

بعد تسجيل حالات وفيات في صفوف صغار الأغنام والماعز، بسبب الحمى القلاعية، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، عن إطلاق حملة تلقيح 3 ملايين رأس من الأبقار.

وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” إن أغلب حالات الوفيات تتعلق بالأغنام والماعز، التي لا يفوق سنها شهرا واحدا، وتم تسجيل هذه الحالات أساسا في كل من جهات فاس – مكناس، والجهة الشرقية، والرباط – سلا – القنيطرة.

وأوضح المصدر نفسه أن المصالح البيطرية لـ”أونسا” أجرت تشخيصا معمقا على المستوى الوطني، من أجل تحديد الأسباب، من خلال تقصيات، واستطلاعات ميدانية، كشفت أن عثرة فيروس الحمى القلاعية، التي أصابت بعض الأغنام، والماعز، هي نفسها تلك التي أصابت الأبقار في بداية عام 2019.

وإثر ذلك، نزل “أونسا” البرنامج الوطني لمحاربة الحمى القلاعية، يضيف البلاغ، “ما مكن من السيطرة على هذا المرض لدى الأبقار على المستوى الوطني، وذلك بفضل حملة تلقيح شاملة لقطيع الأبقار، الذي يقدر بـ3 ملايين رأس”.

ويتسبب مرض “الحمى القلاعية”، الذي يصيب بشكل رئيسي الأبقار، في أضرار اقتصادية (وفيات، وانخفاض في إنتاج الحليب..) يمكن أن تكون كبيرة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه.