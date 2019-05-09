فينزويلا.. اعتقال نائب غوايديو بتهمة الخيانة العظمى والتآمر

ألقت السلطات الفنزويلية القبض على “إدغار زامبرانو”، النائب الأول لرئيس البرلمان “خوان غوايدو”، اليوم الخميس، بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا.

وذكر “زامبرانو”، في حساب له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عناصر جهاز الاستخبارات البوليفاري الوطني، ألقى القبض عليه، واقتاده، وهو في سيارته بعد رفضه الترجل منها.

وأكد رئيس المجلس التأسيسي “ديوسدادو كابيلو”، في برنامج يقدمه بنفسه على تلفزيون ” VTV” الحكومي، نبأ القبض على زامبرانو، وقال: “قُبض على أحد قادة الانقلاب في 30 أبريل، قبل قليل”.

وأوضح “كابيلو” أن اسم “زامبرانو” لم يكن واردًا بين النواب، الذين صدر في حقهم قرار ملاحقة قضائية، مضيفًا: “رأيناهم كلهم بوضوح (في محاولة الانقلاب) لا حاجة حتى إلى رفع الحصانة، أو صلاحية المحاكمة”.

وأمس الأربعاء، رفع المجلس التأسيسي الفنزويلي الحصانة عن 7 نواب برلمانيين، بتهمة مشاركتهم في محاولة الانقلاب العسكرية، والمدنية في البلاد، قبل أن يضيف إليهم ثلاثة نواب آخرين.

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ويواجه النواب العشرة تهمًا بالخيانة العظمى، والتآمر، والتحريض على العصيان إلى جانب عدد من التهم الأخرى، ومنح المجلس التأسيسي الصلاحية للمحكمة العليا من أجل محاكمتهم.

وفي 30 أبريل الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين، مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”، البيت الأبيض، بزعامة “ترامب”، ومستشاره بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بكشف كافة التفاصيل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو “أحقيته” بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.