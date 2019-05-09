كافح إشاعة وازرع شجرة | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 15/ 05/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: مدينة القدس Advertisements هذه الفعالية هي شراكة استراتيجية جديدة ونوعيّة، يعقدها مشروع #فتبينوا لمكافحة الأخبار الكاذبة مع "العربية لحماية الطبيعة ضمن مشروع" #كافح_إشاعة_وازرع_شجرة“ . حيث تزرع الجمعية شجرة مثمرة في القدس مقابل كل إشاعة تصححها #فتبينوا، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز صمود إخوتنا في القدس والحفاظ على البيئة من جانب وتنقية المحتوى العربي على الإنترنت من الأخبار الكاذبة من جانب آخر. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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