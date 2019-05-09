غزة: هيئة مسيرات العودة تعلن الإضراب الشامل في ذكرى النكبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في قطاع غزة، اليوم الخميس، الإضراب الشامل في ذكرى النكبة الفلسطينية، والتي تصادف الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية العليا، في بيان صدر عنها اليوم، أن "الأربعاء المقبل، يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة، وندعو جماهير شعبنا للالتزام الكامل به".

ودعت الشعب الفلسطيني للمشاركة "الحاشدة في مسيرات العودة التي ستنطلق في مخيمات العودة الخمسة، شرقي قطاع غزة، إحياء للذكرى 71 للنكبة".

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وطالبت الهيئة، في البيان، المتظاهرين المشاركين في المسيرة بـ"الحفاظ على سلميّتها وطابعها الشعبي والجماهيري".

وحذّرت "العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقات بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة".