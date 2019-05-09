ورشة طبخ رمضاني | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 14/ 05/ 2019
الزمان: 16:30
المكان: جدل للمعرفة والثقافة، عمّان
تستضيف مؤسّسة جدل للمعرفة والثّقافة بالتّعاون مع عبد الهادي الرّكب ورشات طبخ رمضانيّة تأخذكم/ ن في رحلة لاستكشاف مذاق أطباق نباتيّة متنوّعة من المطبخ الشّامي العريق. أحضروا أصدقاءكم وشاركوا في جو عائلي ممتع، حيث ستتعلّمون كيفية تحضير التالي:
فتة حمص بالسمنة وبالزيت.
فول بلبن وفول بزيت.
حمص.
عصير تمر هندي طبيعي مع ماء الورد.
بعد ذلك، ستتناولون في وقت الإفطار ما ستحضّرونه مع الزّملاء والزّميلات المشتركين/ ات في الدّورة في أجواء لطيفة في جدل.
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