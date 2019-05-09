أمسية رمضانية - رمضان جانا | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 14/ 05/ 2019 الزمان: 19:15 المكان: جامعة بيرزيت Advertisements حفل إفطار وأمسية رمضانية ينظمها برنامج الموسيقى العربية في كلية الفنون والموسيقى والتصميم بجامعة بيرزيت، بالتعاون مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، وبالشراكة مع شبكة الفنون الأدائية. تتكوّن الأمسية من عرض موسيقي من أداء طلبة وأساتذة البرنامج، يقدمون فيه مجموعة مختارة من الأغنيات الأصيلة من تراث الشيخ زكريا أحمد وأم كلثوم وعبد المطلب، وسيد مكاوي، إضافة للتواشيح والابتهالات، ومقطوعات من تأليف طلبة البرنامج،

بمشاركة مميزة للفنان هاني أسعد .

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