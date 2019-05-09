إسماعيل ناشف يصدر كتابا بعنوان "ركام، في مقاربة النكبة تعبيريا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2019 كتاب جديد من تأليف د. إسماعيل ناشف الأستاذ المشارك في برنامج علم الاجتماع وعلم الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا باسم "ركام، في مقاربة النكبة تعبيريا".

وقال د. ناشف عن كتابه: "تتقصّى هذه المقالات مسألة التعبير، الأدبي والفني، عن حدث النكبة الفلسطينية، وما تبعها من مأساة ميزت تجربة الفلسطينيين/ات منذ ذلك الحين ولغاية يومنا هذا".

وتابع أن "كل مقال منها يتناول عملاً و/أو أعمالاً فنية تشكيلية وأدبية، حاولتْ أن تنبني من خلال أحد مواضيع المادة التاريخية التي انبنى منها هذا الحدث. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال الفنية والأدبية أُنتجت في العقد الأخير، أو بلوائح الزمن الفلسطيني بعد هبة أكتوبر 2000 والانتفاضة الثانية، فإنها تحمل في ثناياها تاريخ أشكال التعبير المختلفة التي نُحتت لتعبّر عن حدث النكبة وما تلاه".

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وأضاف ناشف "تثير هذه المقالات قضايا عدة حول التقاء مادة الحدث الفلسطيني بوسائط تعبيرية مختلفة، وسائط ذات مبنى مادي-لغوي عيني وتاريخ تراكمي خاص بها، على الأغلب تطورت دونما علاقة مباشرة بمادة الحدث العيني هذا".

وتابع "أن تقصّي أشكال التعبير وطرقه، فتح أسئلة عدة حول الإمكانيات التي يتضمنها كل وسيط، كما حول حدوده، التقنية والأخرى، التي لا يمكن أن تتجاوزها مادة الحدث في لحظة الالتقاء هذا ومكانه. لذلك، فبمقدار ما تتقصّى هذه المقالات مسألة التعبير الإبداعيّ عن النكبة الفلسطينية، فهي تفحص مجموعة من وسائط التعبير الحداثية، مُقارِبةً، تحديداً، ترحال الوسائط الفنية التشكيلية والأدبية من ادّعائها الكوني إلى خاصية حدثية لا تزال تتوالد مأساةً".

ويقع الكتاب في 398 صفحة من القطع الكبير.