ابتهالات وأناشيد صُوفية في السكاكيني | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 13/ 05/ 2019 الزمان: 21:15 المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله Advertisements ينظم مركز خليل السكاكيني الثقافي أ أمسية موسيقية بعنوان "ابتهالات وأناشيد وارتجالات صُوفية". الفنانون المشاركون جهاد شعيبي - إيقاع

عز الدين سعيد - قانون

شادي أحمد - غناء

يزن يعقوب -عود

رامي أبو عليّة - ناي لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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