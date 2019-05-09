مخيم ريادة الأعمال الثالث خطوات إبداعية | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 13/ 05/ 2019 الزمان: 8:00 المكان: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة Advertisements ينظم قسم العلوم المالية والإدارية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، مهرجان ريادة الأعمال الثالث بعنوان "خطوات إبداعية". لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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