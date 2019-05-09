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مخيم ريادة الأعمال الثالث خطوات إبداعية | غزة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

التاريخ: 13/ 05/ 2019

الزمان: 8:00

المكان: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة

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ينظم قسم العلوم المالية والإدارية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، مهرجان ريادة الأعمال الثالث بعنوان "خطوات إبداعية".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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