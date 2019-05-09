عرض الافتتاح لمسرحية سِرِّي مِرِّي | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 13/ 05/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: مطعم Blackpepper، بيت جالا العرض الافتتاحي للعمل الكوميدي "سرّي مرّي"، في بيت جالا. Advertisements

فريق العمل

تمثيل: خالد المصو - سعيد زرزر.

مُخرج مُنفذ: أميل سابا.

تصميم المطبوعات: شركة Iron Wood.

تصوير البوسترات: صابرين زيدان.

موسيقى: Mega Studio - عادل عطالله.

تقنيات: رازي مكركر.

إدارة التسويق: نسرين خاروفة.

تسويق: نور الهودلي.

إنتاج: سليمان مكركر 2019. ملصق الفعالية لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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