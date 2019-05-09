"كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تُعرف طبيعته"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الخميس، مقذوفا واحدا على الأقل مجهول النوع من منطقتها الغربية.

وقال في بيان، إنّ ذلك الإطلاق "هو الثاني من نوعه خلال الأيام الخمسة الأخيرة"، حسب وكالة "أسوشييتد برس". ولم يكشف الجيش الجنوبي عن أية تفاصيل أخرى بِشأن ما أقدمت عليه بيونغ يانغ اليوم.

والسبت، أطلقت كوريا الشمالية عددا من المقذوفات قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، لأول مرة منذ عام.

وبعد هذا الإطلاق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "لن يخلف وعده".

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وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أعتقد أن كيم جونغ أون يدرك تماما الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئا لوضع حد لها".

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في هانوي في شباط/ فبراير الماضي والثانية في سنغافورة في حزيران/ يونيو، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.