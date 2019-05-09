انت الان تتابع تفاصيل خبر طالبان تكشف عن تقدم في محادثاتها مع واشنطن في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 01:53 مساءً - أعلنت حركة طالبان أفغانستان أنّ المحادثات بين ممثلي الحركة والمبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، حققت تقدماً في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، سهيل شاهين، أمس الأربعاء، قوله إن التقدم يتعلق بالنقطتين الخلافيتين الرئيسيتين من الجولة السابقة، وهما تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية، وتقديم ضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية في أي هجوم ضد أي دولة.

وأضاف المتحدث أن المحادثات ستتواصل إلى حين إجراء اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن هاتين النقطتين، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان أن الطرفين المتفاوضين يحتاجان إلى أرضية مشتركة، وتطرق إلى أربعة أهداف مترابطة لا يمكن تسوية النزاع دون تحقيقها؛ وهي سحب القوات الأجنبية، وتقديم الضمانات في مجال مكافحة الإرهاب، وإطلاق الحوار الداخلي في أفغانستان، بالإضافة إلى تخفيف العنف، ما سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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وترفض الحركة إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية التي يصفها مقاتلو طالبان بأنها "دمية"، وتصر على خروج القوات الأمريكية من البلاد كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة.

وكانت حركة طالبان أعلنت، الأربعاء الماضي، على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، استئنافها المحادثات مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن متابعة عملية السلام في البلاد.

وعقدت طالبان خمس جولات سابقة من المحادثات مع الولايات المتحدة، ممثلة في مبعوثها الخاص للسلام، على أمل تحقيق حل سلمي للصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاماً.

وسبق أن عُقدت جولتان سابقتان في الدوحة، كانت الثانية في يناير الماضي، بين واشنطن وممثلين عن حركة طالبان في الدوحة، استمرت ستة أيام.