اللجان المجتمعية تخلي مسؤوليتها عن متابعة توزيع الغاز المنزلي بالمكلا

علقت إدراة اللجان المجتمعية ولجنة الخدمات عملها في متابعة سير توزيع مادة الغاز المنزلي للأحياء السكنية بمديرية المكلا ، وحملت شركة بروم للغاز المنزلي مسؤوليتها التامة في متابعة تزويد الأحياء السكنية بهذه المادة في ظل الازمه الخانقة.

هذا وقال رشدي محمد بإضاوي رئيس اللجان المجتمعية: " اللجان المجتمعية لجان تطوعية ، لايمكن أن تحمل فوق طاقتها خاصة في ظل الإنتاج المخجل من شركه بروم للغاز المنزلي والذي يجعل اللجان في مواجهة المواطن ، وعليه نخلي مسؤوليتنا التامه بكل ما يخص هذه الخدمة ونحمل شركة بروم للغاز المنزلي مسؤولية كل تبعات الإنتاج الضعيف الذي يجعل المواطن يعيش في وضع خدمي متصحر".

هذا ومن المعلوم أن اللجان المجتمعية لجان تطوعية ومكتسب وطني أنجز الكثير من المهمات ، وساند الدولة ومؤسساتها في كثر من المواقف الخدمية والثقافية والإغاثية فهو كيان مساند للدولة بالنصح والتقويم والمشاركه الفعالة فيما يصلح البلاد والعباد.