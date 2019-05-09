شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية تنتزع بلدة استراتيجية من المعارضة والان مع التفاصيل

انتزعت قوات الحكومة السورية، الخميس، السيطرة على نقطة استراتيجية جديدة تتمثل في بلدة قلعة المضيق شمال غربي البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن قوات الحكومة طردت العناصر المسلحة الموالية للمعارضة التي كانت تسيطر على البلدة التي تُعد أقرب منطقة تسيطر عليها المعارضة من قاعدة حميميم الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة دمرت بضربات مركزة أوكار وتحصينات إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة في بلدة قلعة المضيق بالريف الشمالي، ما أسفر عن القضاء على العديد من إرهابييه وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخيرة.

وكانت قوات الجيش السوري بدأت، الإثنين الماضي، عملية عسكرية بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، تستهدف بعمليات مكثفة مواقع انتشار مجموعات إرهابية وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها.