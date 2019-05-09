شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: قطر تحلم بالتحكم في القرار العربي والان مع التفاصيل

قال الصحفي الكويتي، أحمدالجارالله، إن "قطر مستمرة في حروبها الإعلامية"، مشيرا إلى أنها حروب مؤثرة. وأضاف الجارالله، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " قطر مستعده لتحمل المقاطعة لو دامت خمسين سنة مثل مقاطعه أمريكا لكوبا". وتابع: " لا أمل في عودة الود"، مؤكدا أن "قطر تحلم بأن تتحكم في القرار العربي وكما تقول ثقافه الصحراء الدراهم كالمراهم تجبر العظم الكسير".

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