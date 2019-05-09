شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مخازن أسلحة للمليشيا في الحديدة قرب مناطق سكنية والان مع التفاصيل
أفادت مصادر محلية في الحديدة عن انفجارات مخازن اسلحة وذخيرة تابعة لمليشيا الحوثي في المدينة وبجوار مناطق اهلة بالسكان.
وكانت وحدات الاستطلاع الجوي التابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وثقت حادثة الانفجار ورصدت تحركات الميليشيا الحوثية في أعقابه.
وقال المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي وضاح الدبيش ”إن غرفة عمليات التحالف تلقت بلاغًا من وحدات قوات الجيش الوطني المرابطة في الدريهمي بشأن انفجارات عنيفة ومتتالية هزت مستودعًا سريًّا لتخزين الأسلحة في الأحياء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي“.
وأضاف أن ”الاستطلاع الجوي للتحالف وثق سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف ميليشيا الانقلاب الحوثي ورصد 15 عنصرًا نقلتهم الميليشيا على متن دراجات نارية من مكان انفجار مستودع الأسلحة والمتفجرات“.
وأبدى الدبيش قلقه الشديد من تضرر عشرات الأسر؛ حيث أعاق الحوثيون عملية إجلائهم من قبل التحالف العربي واستخدمتهم الميليشيا دروعًا بشرية، مشيرًا إلى أن ألسنة اللهب المتصاعدة امتدت في عدد من المنازل المجاورة لموقع الانفجار.
ولفت إلى أن الانفجار ضرب مستودعًا لتخزين رؤوس الصواريخ والأسلحة والذخائر، وكان مخصصًا لإمداد مقاتليها؛ حيث تتخذ ميليشيا الحوثي في مدينة الدريهمي معامل لتصنيع وتركيب الألغام والعبوات الناسفة المطورة بواسطة خبراء إيرنيين.
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