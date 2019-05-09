شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. ألوية العمالقة تطرد الحوثيين من مواقع مهمة في تورصة والان مع التفاصيل

تمكنت قوات من ألوية العمالقة والحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع في الجيش الوطني من استعادة مواقع استراتيجية ومنها موقع موقب والشجفى بعد معارك عنيفة خاضتها القوات ضد الميليشيات الحوثية في جبهة تورصة بأطراف مديرية الأزارق.

وذكرت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي لألوية العمالقة اليوم الخميس، أن قوات العمالقة المساندة لقوات الحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع استعادت مواقع مهمة وحررت قريتي حبيل حويدى وقرية مقربة التي كانت تسيطر عليها المليشيات، وتقدمت نحو مناطق مقيلان وباهر وتخوض اشتباكات عنيفة لدحر وملاحقة مسلحي مليشيات الحوثي في جبهة تورصة.

وأفادت المصادر أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولقي العشرات من مسلحيها مصرعهم أثناء المعارك العنيفة التي خاضتها قوات العمالقة والحزام الأمني ضد مليشيات الحوثي.

يشار إلى أن قوات ألوية العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة تورصة في أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع وتضمنت التعزيزات مقاتلين من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري لمساندة قوات الحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع في جبهة تورصة بأطراف مديرية الأزارق.