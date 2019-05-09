شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تحول أحد أكبر جامعات اليمن إلى مقبرة والان مع التفاصيل
قامت مليشيا الحوثي بتحويل جزء من حرم جامعة ذمار الى مقبرة جديدة لدفن قتلاهم الذي سقطوا في المعارك في الجبهات.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مصادر يمنية محلية أن محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين وجه مكتب الأوقاف بالمحافظة لتجهيز المقبرة الجديدة.
وبينت القناة أن مليشيات الحوثي بدأت عملية بناء سور حول المقبرة داخل الحرم الجامعي لنقل الجثث التي تعج بها ثلاجات مستشفى ذمار العام.
ومنذ اندلاع الحرب اليمنية في 2015، بنى الحوثيون عشرات المقابر في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها لدفن قتلاها خلال الحرب.
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